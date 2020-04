Ponderano, auto a fuoco in via dei Fiori FOTO

Non è ancora chiara la natura dell'incendio divampato poco fa, intorno alle 14 di oggi 1° aprile, in via dei Fiori a Ponderano. A prendere fuoco una Fiat Punto, probabilmente in marcia durante lo scoppio del rogo. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che dopo aver spento le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo. I danni sarebbero limitati alla parte anteriore del mezzo.