iorestoacasa con Artinaction

Dopo aver supportano l’emergenza Coronavirus con una donazione a favore dell’ospedale di Biella di 500 euro, ed in attesa di ritornare a vivere le piazze, con la prima diretta Facebook di sabato 28 marzo è partito Artinaction, il progetto per stare vicino alle famiglie con bambini della Pro Loco Biella e Valle di Oropa, in collaborazione con #Zoofamily .

Sabato scorso, bambini di tutte le età, dai 6 ai 99 anni, si sono dati appuntamento sulla pagina Facebook della Pro Loco, e, muniti di foglio, pinzatrice, scotch, colla, righello e forbici, hanno dato sfogo alla propria creatività.