Gaglianico, l’assessore Memic risponde a Pisani: “Evitiamo sterili polemiche e collaboriamo”

“Ho letto le dichiarazioni delle consigliera di minoranza Anna Pisani che solleva dubbi sull'operato del Comune nella gestione di questo triste e quanto mai difficile periodo. Nel leggere le sue affermazioni ho provato una forte indignazione per le false segnalazioni di ipotesi di focolai e casi di Covid-19, che a suo dire non sarebbero stati adeguatamente verificati dal Comune.

Tali affermazioni, oltre al pericolo di ingenerare senza alcun motivo il panico fra i cittadini, evidenziano una scarsa preparazione in materia della consigliera Pisani. Solo ASL e Unità di Crisi della Regione Piemonte, infatti, sono i soggetti che hanno le competenze e l’idonea strumentazione per verificare e intervenire nella gestione di questa pericolosa epidemia, non certamente i Comuni.

Ciò che rammarica è che anziché cercare forme di collaborazione nell'interesse generale della comunità, la consigliera Pisani con le sue dichiarazioni non cerca altro che strumentalizzare una situazione così grave e delicata che tocca tutti i cittadini.

La nostra amministrazione si è mossa rapidamente mettendo in campo misure importanti per fronteggiare l'emergenza in atto con la massima attenzione ai cittadini, sopratutto a quelli appartenenti alle fasce più deboli.

Voglio citare solo le più significative:

- coordinamento dei servizi comunali per svolgere al meglio l'attività quotidiana

- incremento azione di vigilanza con polizia municipale

- immediato azzeramento rette asilo nido e buoni pasto

- sospensione pagamento rateizzazione tasse comunali per famiglie e imprese

- coordinamento servizi sociali che offrono servizi come spesa a domicilio, servizi domiciliari, quanto già azioni di supporto psicologico alle persone

- proseguimento con il servizio di consegna pasti a domicilio

- realizzazione dei BUONI SPESA per la loro distribuzione ai cittadini che ne avranno bisogno nei prossimi 5/6 giorni.

Questi sono i fatti. Invito, pertanto, la consigliera Pisani ad evitare sterili polemiche per avere un articolo sui giornali invitandola invece a collaborare con la sottoscritta e con questa amministrazione per mettere in campo tutto ciò che è opportuno per garantire la sicurezza e la tenuta sociale della nostra comunità in questa difficile circostanza.

Questo è il momento dell'unità non delle divisioni. Per la dialettica politica ci sarà tempo prima ci sono i cittadini di Gaglianico.