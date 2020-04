Coronavirus, Cirio stoppa le passeggiate bimbi-genitori: "In Piemonte nessun allentamento delle misure"

Alberto Cirio ferma tutto. Il presidente della Regione Piemonte è categorico e si mette di traverso rispetto all'apertura del Governo alle passeggiate tra bimbo e genitore. “Continuiamo con la linea del rigore e continuiamo a restare a casa. Nessun allentamento delle misure di contenimento in Piemonte”.

Nonostante a livello nazionale Conte abbia deciso di allentare un po' le maglie, concedendo una sgambata all'aria aperta ai bambini, il Governatore preferisce quindi un approccio più rigido. In sostanza, in tutta la regione rimane valido ciò che era valido sino alla giornata di ieri, non cambia nulla. Nulla vieta di far scendere il bimbo sotto casa a prendere una boccata d'aria, ma per le passeggiate bisognerà ancora attendere che la curva dei contagi e dei decessi scenda. Ci vorrà ancora pazienza. “Nella nostra regione continuano a valere le regole più restrittive. Bisogna continuare a stare a casa. Solo così vinceremo la battaglia” ha poi concluso il presidente Cirio.