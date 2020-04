Vallanzengo nei giorni del coronavirus, sindaco Trabbia: “Sono in quarantena ma vivo il momento serenamente” VIDEO

Come stanno affrontando l’emergenza coronavirus i diversi comuni del Biellese? Quali misure sono state adottate per contrastare le possibilità di contagio? E ancora, quale clima si respira in paese a fronte dei continui aggiornamenti in Regione e a Roma? Tutte queste domande e molte altre sono state rivolte al primo cittadino di Vallanzengo Michela Trabbia che, in un’intervista video, ha fatto il punto della situazione in paese.

"Vivo la quarantena serenamente – confida il sindaco - E' positivo un mio familiare ma io sto benissimo. C’è un po’ di apprensione ma non cadiamo nell’eccessiva paura. Viviamo questa esperienza in modo leggero. Bisogna dare il giusto peso a questa situazione".