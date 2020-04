Federmanager Biella in campo a sostegno degli Amici dell’Ospedale

Federmanager Biella ha versato un contributo di 10.000 euro all’Associazione Amici dell’Ospedale per sostenere le attività necessarie per contrastare l’emergenza del Covid-19.

In un colloquio telefonico con il presidente dell’Associazione Leo Galligani, il presidente di Federmanager Biella ha espresso grande apprezzamento per l’opera instancabile dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario, pregandolo di far sentire loro tutta la vicinanza dei manager biellesi, raccomandando di assicurare la massima protezione attraverso i kit di sicurezza a chi opera in prima linea a tutela dei contagiati, mettendo a rischio la propria vita.

Il presidente Penna ha evidenziato inoltre che la Sanità Pubblica, tanto criticata, ha mostrato in questi tempi il suo lato migliore, e va quindi sostenuta e potenziata. Concludendo la conversazione telefonica, Galligani ha manifestato il suo vivo ringraziamento sottolineando che l’iniziativa è un esempio e la conferma della sensibilità e della generosità della popolazione biellese.