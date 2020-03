Coronavirus, tricolore a mezz’asta nelle sedi degli Alpini biellesi: “Segno di ossequio alle vittime”

Tricolore a mezz’asta come segno di vicinanza al dolore per tutte le vittime del coronavirus. Da Biella a Cossato, passando per le valli del Cervo e dell’Elvo fino a Viverone: in tantissime sedi del nostro territorio le penne nere hanno esposto la bandiera a mezz’asta come “segno – si legge in una nota– di ossequio ai tanti troppi alpini, amici degli alpini, aggregati e italiani andanti avanti. E' la rappresentazione esteriore della partecipazione al dolore per la perdita di vite umane, alpine e non alpine, della vicinanza per il comune dramma, di un'incertezza umana mai provata prima, dell'attesa preoccupata e tuttavia fiduciosa".