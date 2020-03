Coronavirus, Pettinengo riapre gli uffici comunali al pubblico per le attività essenziali e indifferibili

Con l'ordinanza n. 6 del 24 marzo con la quale il sindaco Gianfranco Bosso ha disposto, a tutela della salute dei dipendenti e dell’utenza, la chiusura degli uffici comunali, fino a data da destinarsi, per consentire le operazioni di sanificazione e disinfezione.

Le suddette operazioni sono state svolte il giorno 26 marzo da ditta specializzata nel settore e il relativo verbale di somma urgenza è agli atti del Comune. A fronte di questa operazione il sindaco ha disposto la riapertura degli uffici comunali al pubblico limitatamente alle attività essenziali ed indifferibili.

La riapertura degli uffici comunali al pubblico è finalizzata alle attività essenziali e indifferibili, adottando come misura preventiva e di contenimento dell’emergenza la possibilità di accesso del pubblico previo appuntamento telefonico. Si continua a garantire l’attuazione di tutte le misure utili per l’erogazione dei servizi ai cittadini non indifferibili, “prioritariamente” in forma telematica e telefonica. I servizi indifferibili già individuati con propria ordinanza n. 5 in data 12/03/2020 alla luce della scheda di rilevazione dei servizi essenziali e indifferibili predisposta da Anci Piemonte e trasmessa dalla Prefettura di Biella, come parte integrante del presente atto.

Il sindaco da atto che le unità di personale garantiranno la loro presenza – per il periodo di efficacia del DPGR in oggetto – anche attraverso un sistema di rotazione con la presenza di un solo dipendente per una pluralità di servizi, al fine di ridurre il rischio fra tutto il personale, fermo restando il rientro a chiamata.

Elenco delle attività essenziali e indifferibili CLICCA QUI