Coronavirus, dal Governo oltre 18 milioni per gestire l'emergenza nel Biellese. Ecco le cifre comune per comune

Dei 4 miliardi e 300 milioni del fondo di solidarietà, destinato ai municipi per il funzionamento della macchina amministrativa e il mantenimento dei servizi fondamentali per i cittadini durante l’emergenza coronavirus, il Governo stanzierà oltre 18 milioni di euro per il Biellese.

Ai tre comuni più grandi della provincia per popolazione (Biella, Cossato e Valdilana) lo Stato verserà rispettivamente 1 milione e 300mila euro, 1 milione e 765mila euro e 1 milione e 227mila euro. Non si tratta di soldi che entreranno nelle tasche delle persone, ma saranno utili per non veder sparire servizi e attività importanti, oltre che necessari a pagare anche chi lavora negli enti pubblici.

Diverso è per l'emergenza alimentare, un intervento che muove 400 milioni: si tratta di soldi che arriveranno nelle case dei cittadini e serviranno a permettere a chi ha reddito zero di continuare a fare la spesa. Saranno i comuni a decidere come utilizzarli, se attraverso buoni spesa oppure con la distribuzione diretta di alimenti. In questo caso, a Biella spettano 233mila euro, a Cossato 77mila, a Valdilana oltre 57mila.

Di seguito l’elenco, comune per comune, delle cifre stanziate: