Coronavirus, Corradino: "Bonus famiglie, si parte da circa 25 euro a persona la settimana" VIDEO

Ampia pagina nel consueto appuntamento social con il sindaco di Biella Claudio Corradino. Punti trattati: la situazione ad oggi sul Coronavirus, le mascherine e il Bonus Famiglie.

Covid 19. "La situazione dei contagi è in calo anche a Biella. Questo significa che siamo sulla strada giusta. Non sarà una cosa immediata ma nemmeno così lontana. Comportiamoci come stiamo facendo e personalmente sono contento dei cittadini di Biella. Runner? Amici corridori avete tutta la vita per correre, ora fatelo da casa".

Mascherine. "Sono arrivate per operatori sanitari, dipendenti comunali e immunodepressi. 400 dalla Regione, 1.000 dalla Fila e a breve ne arriveranno 2000 dall'associazione rallistica di Pinzano. 3.000 ne abbiamo ordinate come amministrazione e 10.000 come omaggio dalla città cinese gemellata con Biella. Weihai. Grazie Grazie Grazie a tutti loro. Finora è proprio una gara di solidarietà con tante altre donazioni di Biellesi e non".

Bonus Spesa anticipato dal Governo. "Le modalità le stiamo valutando. Domani mattina ho una riunione con altri sindaci e stiamo studiando il modo più facile e soprattutto che non sia burocratico. Sappiamo che ci sono tante famiglie che non arrivano più alla fine del mese; a quello noi daremo l'aiuto. A seconda della quantità di persone moduleremo i 233 mila euro. A seconda di quante persone che dovremo supportare verrà dato un importo non inferiore alla stima di 25 euro a settimana per persona. Nei prossimi giorni saprete tutto. Le prime famiglie saranno quelle che non hanno mai avuto aiuti e a seguire tutte le altre".