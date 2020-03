Coronavirus, anche Aiga Biella aderisce alla raccolta fondi #Donosalute

Anche la sezione biellese di Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati, ha voluto dare il proprio contributo all’emergenza sanitaria in corso, aderendo alla campagna di raccolta fondi #Donosalute promossa dall’Ospedale di Biella; è stato quindi erogato un contributo economico frutto anche di una raccolta di contributi tra i membri del direttivo e gli iscritti all’Associazione.

“Nonostante la nostra categoria sia stata al momento completamente esclusa da meccanismi di sostegno economico in questo momento di grandissima difficoltà - afferma Chiara Barbera, presidente di Aiga Biella - la nostra sezione ha voluto dare un segnale di sostegno e supporto al nostro territorio ed alle persone colpite dall’emergenza. Vogliamo peraltro fare un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo in questo periodo, con la speranza che presto possa tornare tutto alla normalità”.