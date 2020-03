Biella, Comune attiva lo smartworking. 70 dipendenti in servizio da casa

Molti gli strumenti digitali messi in campo dal Comune di Biella per fronteggiare l’emergenza e per permettere ai dipendenti di lavorare da remoto e di agevolare le connessioni Internet. Sono 70 le postazioni già attivate di “lavoro agile”, lo smartworking della pubblica amministrazione immaginato per far fronte all’emergenza coronavirus e che permette la continuità dell’attività lavorativa da casa in condizioni di sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle normative. Per l’avvio del progetto si è proceduto all’acquisto di licenze antivirus e di programmi di assistenza da remoto per i pc ubicati presso il domicilio dei lavoratori.

Le riunioni, a partire dalla giunta, vengono già fatte attraverso la piattaforma GoToMeeting.Ink e sarà questa stessa piattaforma che supporterà la realizzazione delle eventuali prossime riunioni del Consiglio comunale. Anche i luoghi della cultura, Biblioteche cittadine e Museo del Territorio, si sono attivate per stare vicine ai propri utenti con prestiti dei libri on-line gratuiti e con lezioni didattiche per le scuole. Nonostante la chiusura forzata, lo staff didattico del Museo ha realizzato diversi percorsi funzionali anche al programma scolastico, che possono essere utilizzati dagli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di Primo grado, ma anche da tutti gli amanti dell'arte e del mondo antico.

Ogni giorno viene inoltre diffuso un bollettino direttamente dalla casa comunale con tutte le attività messe in campo per questa emergenza, come il servizio ideato insieme alla Protezione Civile di consegna da parte dei volontari di pasti, della spesa e dei medicinali, o come l’elenco di tutte le attività che fanno consegne a domicilio (circa 80 fra negozi alimentari, pizzerie, ristoranti, farmacie e parafarmacie) che si può trovare nella homepage del sito www.comune.biella.it.

“Le tecnologie esistono e occorre solo abituarsi a usarle in modo corretto ed efficace - spiega l’assessore all’Innovazione Tecnologica Massimiliano Gaggino -, colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale del nostro Ced che in questo periodo sta lavorando in modo incessante ma sempre in maniera estremamente professionale”.