Maltempo a Valdilana: strada bloccata per frana e pianta lascia senza corrente frazione

Disagi legati al maltempo nel territorio di Valdilana. Ieri sera, poco prima delle 8, una pianta piegata dal vento ha tranciato alcuni cavi dell’Enel lasciando senza corrente le abitazioni della Borgata Rivetto. Sul posto sono intervenuti i tecnici per il ripristino della linea. Sempre nella notte, una squadra dei Vigili del Fuoco ha raggiunto la Sp 200 per la messa in sicurezza del tratto di strada, situata in Borgata Crolle, investita da una frana di piccole dimensioni. Per precauzione la strada è stata chiusa alla viabilità e, nella giornata odierna, inizieranno le operazioni di rimozione dei detriti.