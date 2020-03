Coronavirus, Polizia locale Biella: "Attenzione ai tentativi di truffa via cellulare". Avviata un’indagine

Attenzione ai tentativi di truffa via cellulare. La Polizia locale di Biella ha ricevuto in queste ore diverse segnalazioni da parte di cittadini per attività anomale non riconducibili al Comune di Biella: un presunto operatore, che chiama da diversi numeri di cellulare, si spaccia per un dipendente del Comune di Biella e richiede informazioni e dati sulle utenze domestiche.

“Il presunto operatore dice di essere un dipendente comunale – informa la Polizia locale - e richiede informazioni e dati chiedendo ai cittadini se si sono registrati aumenti nelle tariffe delle bollette. Dopo verifiche con tutti gli uffici, nessun operatore del Comune di Biella chiama da cellulare chiedendo informazioni sulle bollette dei residenti”. Il comando della Polizia locale ha già avviato un’attività di indagine per risalire ai responsabili.