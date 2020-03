Da Fondazione Specchio dei Tempi tanto materiale per la Protezione Civile di Biella

I volontari dell'ANVG, che stanno supportando attivamente i volontari della Protezione Civile comunale, hanno ritirato a Leinì, e consegnato nella sede di via Rivetti, mascherine chirurgiche, guanti monouso, occhiali protettivi e gel sanificante destinato ai volontari che in questi giorni sono impegnati sul territorio per provvedere alle basilari necessità di chi non può muoversi da casa nemmeno per la spesa o per i farmaci.

L'esempio dei volontari ha stimolato la coscienza di tanti cittadini che, in questi giorni, si sono rivolti alle varie associazioni di volontariato mettendo a disposizione il proprio tempo per la collettività. Nella speranza che questo enorme slancio altruistico prosegua anche dopo l'emergenza, auguriamo a tutti gli operatori in prima linea un grande "in bocca al lupo".