Candelo, posticipata la scadenza della TARI 2020

Il comune di Candelo ha comunicato che è stato approvato in data odierna, con delibera di giunta, il posticipo della scadenza della prima rata o di rata unica della TARI 2020 per le utenze domestiche e non domestiche. Pertanto, la scadenza non sarà al 30 aprile, come originariamente previsto, ma è rinviata al 30 maggio. Gli utenti potranno utilizzare il modello F24 già inviato unitamente ai bollettini.

“Una decisione doverosa – spiega l’amministrazione - per agevolare in questo periodo critico sia i privati cittadini che le imprese, in un contesto in cui comunque le operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti non possono essere sospese trattandosi di servizio pubblico essenziale. Ciò significa che a fronte di un posticipo degli incassi delle risorse da parte degli utenti, continua invece la regolarità dei pagamenti del servizio da parte dell'Ente”.