ASL Biella, ecco il numero di telefono dedicato per i pazienti cardiopatici

Un riferimento telefonico per i pazienti con disturbi cardiologici. Per mantenere un contatto diretto con i pazienti la cardiologia di Biella ha attivato un numero di telefono dedicato: 015-15155326 a cui dal lunedì al venerdì – dalle 9 alle 12 – risponde un cardiologo e a cui i pazienti seguiti a Biella possono fare riferimento.

In questi giorni di emergenza legati al coronavirus presso la cardiologia di Biella si è verificato un decisivo decremento degli accessi di pazienti anche per problematiche cardiache urgenti. Gli eventi vissuti negli ultimi giorni mostrano che molti pazienti – forse per paura di far accesso in ospedale – non prestano attenzione a sintomi significativi o campanelli di allarme.

“L’obiettivo di questa iniziativa – spiega il direttore della cardiologia dell’Asl di biella Dott. Marco Marcolongo – è quello di intercettare per tempo eventuali condizioni di rischio, supportando i pazienti anche dal punto di vista terapeutico con la possibilità di accesso diretto alle cartelle cliniche in nostro possesso. È importante prestare attenzione ai sintomi e non trascurare nulla; in caso di infarto la tempestività d’intervento è fondamentale per preservare quanto più possibile le funzionalità del muscolo cardiaco”.