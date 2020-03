Cristina Patelli (Lega): "Non capisco i salti di gioia per il decreto Conte"

“Non capisco i salti di gioia per il decreto Conte che stabilisce di erogare in due tranche, ai Comuni, la prima delle quali a fine maggio. In quell’occasione saranno erogati 4,3 miliardi dei 6,5 che sono destinati al Fondo di Solidarietà Comunale. Sono soldi che i Comuni già adoperano investendo nei propri bilanci e che ora verranno usati per l’emergenza. Tuttavia si tratta di aiuto relativo, molto parziale, assolutamente insufficiente perché non sono soldi in più, ma già dovuti.

Bisogna fare invece molto di più, non scostarsi appena un poco dall’ordinario. Siamo in una situazione talmente seria che servono prese di posizione forti, serve davvero buttare il cuore oltre l’ostacolo, non restare in posizioni conservative: non è più tempo. Non prendiamoci in giro, perché fare annunci dove si vuole far credere che si stiano destinando soldi ai Comuni che sono già dei Comuni, è una presa in giro. O comunque una mancanza di responsabilità. Oppure non si sa di cosa si parla, e sarebbe ancora peggio.