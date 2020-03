Coronavirus, il consigliere Es Saket risponde su cimitero per sepolture islamiche: “Chi dice che non è priorità non ha umanità”

Riceviamo e pubblichiamo:

“A nome dell'associazione e da me rappresentante della comunità islamica AL Huda vorrei dare una risposta coerente al capogruppo di Forza Italia, Alberto Perini. Dai primi anni del 2000 abbiamo sempre combattuto per avere un minimo spazio per noi musulmani, ma soprattutto per noi esseri UMANI. Colui che dice che non è una priorità sbaglia. Oggi più che mai! Okey? Dovesse morire uno di noi dove VERRÀ seppellito? Ci sono un sacco di ragazzi e ormai adulti, nati e cresciuti qui, come comunità non abbiamo mai fatto una richiesta del genere, se non questa. Avendo tutti i voli bloccati per l'emergenza Covid-19, credo sia il momento giusto per avere questo spazio, nel rispetto della nostra religione. Questo è un diritto per tutte le religioni, che sia ebraica o cristiana.

Ripeto TANTISSIME PERSONE sono nate e cresciute qui. NON si muore solo per coronavirus: migliaia di persone negli anni passati sono stati mandati in Marocco, anche fino a 2 mesi fa. Per chi non lo sapesse i musulmani non sono solo marocchini. Chi dice che non è priorità in un momento del genere, non ha né senso di civiltà né di umanità. NOI ABBIAMO SEMPRE DATO TANTO A QUESTA CITTÀ, UN MINIMO DI RISPETTO PER CHI HA SEMPRE COMBATTUTO PER CIÒ. Invece, per quanto riguarda i rituali funebri nella cultura MUSULMANA, di norma, per i musulmani, la sepoltura deve avvenire entro 24 ore dalla morte o comunque molto velocemente, per il rispetto che si deve provare nei confronti del defunto.

Nel culto islamico il lavaggio della salma è un momento fondamentale, anche se rapido, e costituisce l'ultima purificazione, una sorta di obbligo senza espletare il quale il corpo non può essere deposto nella terra ("si nasce puliti e si deve andare in terra puliti"). Il rito del lavaggio dura pochi minuti e viene preferibilmente affidato a persone anziane, rispettate dalla comunità: in caso la persona morta sia una donna è preferibile che il lavaggio sia praticato da una femmina, in caso sia un uomo da un maschio”.