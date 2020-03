Coronavirus, Cassa di Risparmio di Asti e BiverBanca: interventi a favore di privati e famiglie

Banca di Asti e Biver Banca hanno messo a punto ulteriori interventi a favore dei propri clienti per fronteggiare i disagi derivanti dall’emergenza sanitaria in corso. I clienti titolari di prestiti personali “Erbavoglio” possono chiedere lo slittamento del pagamento delle rate (quota capitale e quota interessi) per un massimo di 6 rate. I titolari di mutui ipotecari “Casanova” possono aderire ai benefici del Fondo di Solidarietà Prima Casa – il cosiddetto Fondo Gasparrini – che prevede la sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. In conseguenza dell’emergenza sanitaria tale possibilità è estesa anche ai lavoratori dipendenti che sono stati oggetto di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario per più di 30 giorni. E’ in corso di predisposizione da parte Ministero dell’Economia e delle Finanze il modulo di richiesta che sarà reso disponibile sui siti delle Banche.

La possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui ipotecari è inoltre estesa anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocerifichino di aver subito una riduzione del fatturato, rispetto all’ultimo trimestre 2019, superiore al 33%. I clienti possono verificare la fattibilità di accedere agli interventi straordinari inviando una e- mail alla propria filiale di riferimento o fissando un appuntamento per via telefonica: i contatti e gli orari di apertura delle filiali sono disponibili sui siti www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it. “Continuiamo a lavorare per offrire soluzioni efficaci e supporto concreto ai nostri clienti” conferma Carlo Demartini, Amministratore Delegato del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. Le iniziative e le misure correlate all’emergenza sanitaria saranno via via pubblicate sui siti delle banche.