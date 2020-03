Coronavirus, a Biella arrivate per la Protezione civile oltre 2mila mascherine

La nuova settimana ha portato in dote alla Protezione civile Città di Biella delle nuove mascherine. Nel pomeriggio di oggi sono arrivate 1.600 mascherine donate dalla Fondazione FILA Museum, grazie all’interessamento direttamente dalla Korea del Sud del presidente Gene Yoon. Altre 100 sono giunte dai ragazzi del Leo Club Biella e ancora un centinaio dall’azienda biellese Ilario Ormezzano. Sempre nella giornata di oggi la Protezione civile Città di Biella ha poi ricevuto una fornitura di mascherine chirurgiche dalla Regione Piemonte: si tratta di 443 pezzi.

La distribuzione ha subito raggiunto chi lavora per far fronte alle emergenza: agenti della Polizia locale, necrofori, dipendenti comunali, operatori e volontari. Con il coinvolgimento dell’assessorato al Commercio sono stati raggiunti i lavoratori che operano nelle edicole e nei tabaccai, nelle prossime ore saranno interessati anche tutti i negozi di generi alimentari. La prima distribuzione è perciò stata dedicata a tutte quelle figure professionali che operano per la sicurezza e la vendita di beni di prima necessità. Il Comune attende ora un lotto di altre 3.000 mascherine prenotate, più la disponibilità di una nuova fornitura da parte della FILA e altre 2.000 che giungeranno dagli organizzatori del Rally Lana.

L’obiettivo è quello di raggiungere un numero sufficiente per avviare la distribuzione tra la popolazione. Dice il sindaco Claudio Corradino: “Ringrazio tutti coloro che in queste ore ci stanno aiutando con una serie di donazioni e in particolare ringrazio FILA e il suo presidente Gene Yoon per la sensibilità e la vicinanza ai biellesi. Dopo la consegna di oggi, Fila lavora per far pervenire nel Biellese un’imponente fornitura: con questa consegna potremo finalmente anche rispondere alle richieste dei cittadini. Reperire le mascherine è in questo momento una difficoltà, lo stesso Comune ha fatto un ordine di tre mila pezzi e siamo ancora in attesa”.

Aggiunge l’assessore Barbara Greggio: “Oltre agli infiniti ringraziamenti per il personale sanitario e ai volontari per la loro incessante attività, come assessore al Commercio voglio rivolgere un ringraziamento a tutti quei commercianti che vendono generi di prima necessità e che sono in prima linea ogni giorno per tutta la cittadinanza”.

Anche la Città di Biella accoglie l’invito giunto da Anci e Upi. Domani, martedì 31 marzo, a palazzo Oropa bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio osservato dal sindaco davanti al municipio in segno di lutto e di solidarietà. Per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti. L’invito arriva dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, attraverso una lettera inviata a tutti i sindaci italiani affinché si uniscano all’iniziativa lanciata dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli e condivisa con l’Upi, l’Unione delle Province Italiane.