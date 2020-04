Sono stati i Vigili del Fuoco ad occuparsi di aprire l'alloggio al primo piano di un'abitazione in strada Marghero, a Biella. In tarda mattinata gli uomini del 115, infatti, sono stati allertati dalla Questura per una donna che, caduta in casa, non riusciva più a muoversi a causa di alcuni problemi di deambulazione. La persona è stata poi soccorsa dal 118.