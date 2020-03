Tavigliano, Comune ordina mille mascherine da regalare ai cittadini

Il comune di Tavigliano ha ordinato mille mascherine protettive per la sicurezza della propria popolazione. Ad annunciarlo lo stesso sindaco Gino Mantello: “Lunedì scorso abbiamo effettuato alcune chiamate a ditte che si occupano della produzione di mascherine. Alla fine, l’abbiamo trovata e tra domani e martedì dovrebbero consegnarci le mascherine. Inoltre, a partire dai giorni successivi, insieme ai volontari, andremo casa per casa per distribuirle gratuitamente ad ogni cittadino mantenendo le dovute distanze e rispettando le norme vigenti”. Un gesto che sarà sicuramente apprezzato dai cittadini di Tavigliano.