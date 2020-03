Speciale Coronavirus, il sindaco di Mongrando Antonio Filoni ai suoi cittadini: "Non siete soli" VIDEO

Qual è la situazione in paese? Com'è stata affrontata? Quali sono le misure che avrebbe adottato a livello nazionale? Queste ed altre domande sono state rivolte al sindaco di Mongrando Antonio Filoni, che Newsbiella ha intervistato tramite videochiamata sulla linea dello "speciale coronavirus".

"In questo momento sono un sindaco a tempo pieno - racconta - i nostri cittadini non sono soli e voglio che sappiano che non lasceremo indietro nessuno". Ai lettori ma soprattutto ai giovani, il primo cittadino si è poi rivolto dicendo: "Questa per voi è una lezione di vita non da poco. Studiate ancora di più e date il massimo, sono certo che insieme riuscirete a costruire un mondo migliore rispetto a quello che vi abbiamo lasciato noi".