Coronavirus, Moggio annuncia: “Mascherine in arrivo. Saranno distribuite ai cossatesi dalla prossima settimana” VIDEO

“A Cossato saranno distribuite le mascherine ai cittadini nel corso della prossima settimana”. Ad annunciarlo, sulla pagina Facebook del Comune, il sindaco in persona Enrico Moggio: “Sono in arrivo e una volta qui verranno recapitate al domicilio di ognuna delle circa 6800 famiglie residenti in paese. Al momento sembra che la situazione si stia stabilizzando ma facciamo attenzione a non abbassare la guardia: è il momento di impegnarci a fondo per rimanere a casa il più possibile. Questo rimane il modo più sicuro e vincente per sconfiggere il coronavirus. La mascherina è un aiuto in più per limitare il contagio e va indossata solo se usciamo per motivi di salute, lavoro, spesa o motivi di estrema urgenza”.