Asl Biella risponde ai sindacati: “DPI sempre disponibili e sufficienti. C’è massima attenzione per operatori”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In relazione alle affermazioni riportate da una organizzazione sindacale, come Asl Biella riteniamo doveroso precisare la nostra posizione; ancor più in un momento in cui proprio gli operatori sono in prima linea per fronteggiare questa emergenza legata al covid19. Non abbiamo mai negato - in occasione di tutti gli incontri realizzati con i sindacati, promossi ogni settimana- che di certo, vista la complessiva carenza di materiali registrata in tutte le aziende, sono stati sempre monitorati i consumi e gli approvvigionamenti. Abbiamo costituito dall’inizio della pandemia una unità di crisi interna che con grande professionalità e senso di responsabilità valuta tutti gli scenari, anche quelli estremi, ma possibili, di totale indisponibilità di dispositivi di protezione, e ipotizza le eventuali soluzioni per continuare l'assistenza ai pazienti in sicurezza. Fino ad oggi non è stato necessario ricorrere ad alcun piano d'emergenza, in quanto i dispositivi di protezione sono stati sempre disponibili e sufficienti.

Gli operatori hanno sempre ricevuto quanto necessario e previsto dalle schede di rischio, sulla base delle attività svolte e delle competenze come indicato nelle procedure nazionali recepite nelle procedure aziendali. Sono stati messi in atto più interventi per garantire la sicurezza degli operatori non solo con la distribuzione dei DPI, ma anche sul piano dell’efficienza strutturale degli impianti, intervenendo sui sistemi di ventilazione affinché siano pianamente efficienti e funzionali. Il personale - sia medico che infermieristico - anche con testimonianze dirette di dominio pubblico manifesta impegno, senso di appartenenza, competenza e motivazione. Sul fronte del sostegno psicologico sono stati attivati dei percorsi specifici dedicati con la medicina del lavoro che ha in organico una psichiatra e si avvale della consulenza degli psicologi.

Il sostegno della comunità biellese, con le donazioni ricevute, è di certo un aiuto per andare avanti e lo è sul piano morale e anche materiale. Gli sforzi sono, dunque, molteplici sotto più punti di vista, così come l’attenzione verso gli operatori a tutela della loro sicurezza. Attenzione che non è mai mancata”.