Coronavirus, scende in pista anche la Biella Motor Bikers a sostegno degli Amici dell’Ospedale

Proseguono gli atti di generosità delle associazioni biellesi. In questi giorni, la Biella Motor Bikers ha deciso di donare 1300 euro agli Amici dell'Ospedale di Biella come contributo per l'acquisto di DPI per il personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid 19. L'associazione motociclistica Biella Motor Bikers nasce nel 2006 per merito di alcuni amici che condividono la passione delle due ruote con una particolare attenzione alla beneficenza.

“Oggi la nostra associazione conta 40 soci che uniscono a largo raggio Piemonte, Liguria e Toscana; oltre a noi, ci sono molti amici che sostengono la nostra realtà- spiegano – In questo momento noi soci ringraziamo tutto il personale sanitario che ogni giorno combatte in prima linea contro questo terribile virus”.