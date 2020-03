La solidarietà in tempi di emergenza non si ferma. Nei giorni scorsi, il Gruppo sportivo di Verrone ha donato una fornitura di 2750 mascherine, per un valore di 3mila euro, all'Asl di Biella. "Ne approfittiamo per ringraziare tutto il personale ospedaliero - spiegano dal gruppo - per il grande lavoro svolto".