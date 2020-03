Coronavirus, l'incessante e prezioso lavoro della Protezione Civile su tutto il territorio biellese FOTOGALLERY

Sono attivi dai primi giorni di marzo, dalle 8 del mattino alle 20 di sera, sette giorni su sette. Non si fermano mai i volontari della Protezione Civile comunale di Biella, che da un mese a questa parte continuano a prestare il loro servizio alla popolazione. In accordo con i servizi sociali, gli operatori acquistano e consegnano la spesa a domicilio per le persone che non hanno la possibilità di uscire di casa perché soggetti a rischio, da soli o in quarantena. I volontari si occupano anche dell'acquisto dei farmaci, recuperando le ricette dai medici di base e recandosi nelle farmacie, per poi consegnarli a chi ne ha bisogno.

"Ci è capitato di portare in ospedale indumenti o beni di prima necessità da parte dei familiari ai pazienti ricoverati" spiega il responsabile Maurizio Lometti. Purtroppo, a volte, abbiamo anche consegnato gli effetti personali delle persone decedute alle loro rispettive famiglie, come da loro richiesto. Cerchiamo di aiutare come possiamo, anche per quanto riguarda la fornitura di dispositivi di protezione individuale. Le mascherine che dovevano essere consegnate nel Biellese non sono ancora arrivate, ma ovviamente la priorità verrà data alle persone più a rischio di contagio. Grazie alle donazioni di privati o associazioni, cerchiamo di distribuirle al nostro personale, ai necrofori, alla Polizia Locale e a chi ce ne fa richiesta".

La Protezione Civile si occupa inoltre di segnalare quali aziende producono ancora mascherine ad altre imprese che ne hanno bisogno. "L'ultima donazione è stata quella di questa mattina da parte del Leo Club, che ci ha consegnato 16 mascherine: una boccata d'ossigeno per noi. Con l'associazione Nazionale volontari di guerra, abbiamo consegnato 4 ventilatori che hanno dato sollievo all'ospedale di Ponderano. Insomma, una quarantina di persone continua senza sosta a lavorare su Biella e, in caso di richiesta, anche fuori città".

Infine, quotidianamente, i volontari si recano a Torino per recuperare le mascherine al fine di consegnarle ad aziende, comuni e case di riposo. "Facciamo ciò che anche molti altri fanno - conclude Lometti -. È un impegno che, al di là del tempo, porta via energie non indifferenti perché stiamo combattendo contro un nemico trasparente senza volto, che chiunque può trovarsi davanti senza accorgersene e questa è la cosa peggiore. La nostra speranza è che finisca al più presto affinché, un domani, tutto questo sia solo un ricordo".