Coronavirus, le regole impongono di stare in casa: Che attività fisica praticare? VIDEO

Obbligo di non uscire di casa, questo è l'ordine del governo in relazione all'emergenza Coronavirus. In questo momento è importante manternere tonicità muscolare sia per i sedentari che per gli sportivi. Con il personal Trainer Claudio Canessa alcuni semplici consigli in video per fare esercizi in casa e una semplice tabella per coloro che non vogliono rinunciare a mantenersi in forma.