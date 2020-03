Coronavirus, dal gruppo Zegna 3 milioni di euro per la Protezione Civile Italiana

“In Zegna crediamo che le nostre azioni di oggi determinino il nostro domani. La pandemia che stiamo affrontando è un appello per tutti ad agire. Ognuno di noi deve fare la sua parte per contrastare questa emergenza globale”, afferma Gildo Zegna, CEO di Ermenegildo Zegna.

La famiglia Zegna, insieme al top management del Gruppo, ha deciso di donare a titolo personale 3 milioni di euro alla Protezione Civile Italiana, per sostenere gli infermieri, i medici, i ricercatori e i volontari di tutta Italia che da settimane ormai lavorano instancabilmente per combattere l’epidemia.

Il Gruppo Zegna, inoltre, dedicherà una parte delle linee produttive dei suoi impianti in Italia e Svizzera nella manifattura di mascherine mediche, per venire incontro sia alle necessità dei dipendenti del Gruppo che a quelle esterne, e di camici monouso destinati alla protezione di medici e operatori sanitari. Il Gruppo ha altresì partecipato con una donazione diretta all’acquisto di ventilatori e mascherine mediche per alcuni ospedali.

"I nostri pensieri - conclude Zegna - sono rivolti a tutti coloro che sono colpiti dalla diffusione dell'epidemia di coronavirus e ci uniamo all'appello alle persone perché restino a casa e al sicuro. Uniti ce la faremo".