Casapinta, il comune recapita mascherine a tutti gli abitanti

Un gesto apprezzato dai residenti quello che l'amministrazione comunale di Casapinta ha rivolto loro mostrando di preoccuparsi per la sicurezza di ognuno. In questi giorni, ogni famiglia residente in paese ha ricevuto nella propria buca delle lettere mascherine volte alla reciproca protezione che, unitamente ad altre buone pratiche, potrebbero contribuire a tener lontano dal paese il contagio.