Biella: L'attività didattica del Museo del Territorio per le scuole e l'utenza libera

"Il Museo prosegue la sua finalità didattica nonostante la chiusura temporanea, i percorsi sono pensati per i bambini che, impossibilitati ad uscire, possono avvicinarsi in maniera semplice e leggera al mondo dell'arte, dell'archeologica e della storia. Inoltre, anche gli adulti, attraverso queste attività possono scoprire l'importante patrimonio del nostro Museo". A parlare è l'Assessore alla Cultura del comune di Biella, Massimiliano Gaggino.

Nonostante la chiusura forzata del Museo, lo staff didattico ha realizzato diversi percorsi funzionali anche al programma scolastico, che possono essere utilizzati dagli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I° grado, ma anche da tutti gli amanti dell'arte e del mondo antico: il percorso #IconsiglidiTaaset che attraverso un'attività ludica, permette di conoscere alfabeto geroglifico egizio e decifrare dei messaggi divertenti della mummia Taaset esposta in Museo; il percorso #Unmuseotantestorie che attraverso tematiche specifiche come “Le spezie e le piante nella storia” o “I colori”, permette ai ragazzi di conoscere tecniche pittoriche antiche o utilizzate da grandi artisti come Picasso, Chagall o Mirò, e scoprire da quali materiali si ricavavano i colori nell'antichità.

Le schede didattiche dei percorsi sono facilmente scaricabili sul sito www.museo.comune.biella.it – nella sezione “Mostre ed eventi”. Info: Museo del Territorio Biellese, museo@comune.biella.it, 0152529345, www.museo.comune.biella.it