Biella, mozziconi sui marciapiedi delle Poste centrali. Un lettore: "Tanta inciviltà. E lo spazzino non si è fermato a pulire" VIDEO

Gentile direttore,

Le scrivo per segnalarle la situazione di sporcizia sul marciapiede e sulla strada cubettata di fronte alle Poste centrali, gli uffici di via Pietro Micca a Biella. Com'è possibile notare dal video, la strada è piena principalmente di mozziconi di sigarette. Una situazione che dimostra la grande inciviltà e il poco rispetto per l'ambiente che molti cittadini hanno. Inoltre, è passato il netturbino con tanto di scopa e paletta, ma non si è fermato per pulire.

Concludo dicendo che Striscia la Notizia ha lanciato l'iniziativa "No mozziconi a terra", con la quale chiede ai sindaci di tutta Italia di firmare un accordo che li impegni ufficialmente a far applicare la normativa che, dal 2016, vieta di inquinare le strade con le sigarette spente. Perché anche la città di Biella non aderisce?