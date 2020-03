Coronavirus, nel Basso Biellese la solidarietà della Fondazione Bricherasio

In considerazione del terribile periodo che stiamo attraversando, legato all'emergenza sanitaria Coronavirus-Covid19 che ha colpito e sta colpendo anche il nostro territorio oltre che tutta l'Italia si stanno creando momenti di smarrimento, confusione e difficoltà operative: per questo la Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio, fedele all'impegno costituzionale di sostenere le esigenze sociali, intende portare aiuto a tutte le persone ed Istituzioni possibili.

La Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio fornirà materiale sanitario certificato per la protezione individiduale della popolazione e dei volontari ed Enti impegnati a fronteggiare l'emergenza a tutta la Frazione Morzano di Roppolo e cascine limitrofe, alla Casa di riposo Cesare Vercellone di Cavaglià, Casa di riposo Figlie di Maria Ausiliatrice di Roppolo, Padri Casa di Nazareth, al personale ed alla polizia municipale dei Comuni di, al personale di Comuni Riuniti e non ultimi per le attività di controllo e presidio dei nostri territori al Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella, alla Questura di Biella ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza fortemente impegnati.

Purtroppo in questo momento non riusciamo a fare di più, ma abbiamo la possibilità di accesso diretto a forniture urgenti e per questo ci rivolgiamo alla sensibilità generale, chiedendovi di volerci supportare anche attraverso elargizioni liberali finalizzate ad altre attività di supporto concreto ad altri presidi in particolare Ospedale di Biella, famiglie in difficoltà del nostro territorio ed altri soggetti sensibili da noi individuati per la fornitura diretta di materiali sanitari e di prima necessità.

Per concretizzare l'aiuto è possibile effettuare un bonifico al seguente Iban: IT 32Y 06090 44940 0000 244 00 695 indicando la causale: elargizione liberale emergenza Coronavirus.

In questo momento la Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio vuole essere vicina alle esigenze concrete del territorio, fornendo materiali indispensabili per fronteggiare l'emergenza.

La Fondazione Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio ha sede a Roppolo (Frazione Morzano), Via G.B. Bricherasio 2. Per necessità e segnalazioni potete scrivere a: info@fondazioneemanuelebricherasio.org .

Confidiamo nella Vostra sensibilità e rimanendo in attesa di vostro gesto concreto vi porgo i migliori saluti con la preghiera possiate diffondere il contenuto.

FORZA UNITI NE USCIREMO!