Coronavirus, Corradino: "Più serietà per i 600 euro del Governo a favore di commercianti e artigiani" VIDEO

Continua l'emergenza Covid 19. Ecco cosa ha detto il sindaco di Biella Claudio Corradino: "Ragionamento numeri, quelli dati da me erano giusti, erano alti perchè la regione ha aggregato alcuni giorni. Alla gente va detta la verità, sta però alle persone capire chi dice cose sensate oppure no. Questo potete farlo solo voi. Oggi 187 ricoverati, non ci sono pazienti particolarmente gravi per fortuna ma purtroppo c'è stato un morto. La situazione sta stabilizzandosi e per il clima la gente rimane a casa. Cercate di avere comportamenti responsabili. Ringrazio il negozio Wonderfull perchè ci hanno regalato un bancale di disinfettante. Un bel gesto.

Bollette Seab. "Voglio essere chiaro: per la situazione deficitaria della ditta, chi si trova nelle condizioni di pagare lo faccia per assicurare gli stipendi ai dipendenti, perchè il servizio deve continuare. Per commercianti e artigiani bisognerà trovare cose più serie che non i 600 euro che il Governo ha ipotizzato".

Mascherine. "Domani mattina dovrebbero arrivare, so che sono arrivate a Torino quindi speriamo di risolverla.

Quarantena. "Ho una speranza dai dati dell'ospedale confortanti e dalla risposta della popolazione. Stiamo toccando il picco e la speranza è per il 3 di aprile si possa allentare una stretta. Spero che il 5 aprile possa essere una giornata di festa se non sarà così la settimana successiva. Noi rispetto ad altre realtà siamo abbastanza fortunati e mi auguro che tra pochi giorni potrà dire il peggio è passato. Si sta pagando un prezzo altissimo. Tra una settimana ne sapremo molto di più".