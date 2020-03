Coronavirus, basket: cala il sipario sull'attività dei Comitati Regionali. Campionati conclusi

E' arrivata ieri sera l'ufficialità della conclusione dell'attività dei campionati cestistici organizzati dai relativi Comitati Regionali.Il presidente della Fip, Gianni Petrucci, a causa dell'emergenza coronivirus ha infatti dichiarato conclusa la stagione per i campionati dalla Serie C Gold a scendere. Una decisione non semplice, ma quantomai opportuna viste le ignote tempistiche sulla conclusione dell'epidemia.

Il comunicato: "Nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l'intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione del Consiglio federale dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico, il presidente FIP Giovanni Petrucci ha ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali FIP".