Asili nido, a Biella le educatrici telefoneranno nelle case di tutti i bambini

Con le scuole di ogni ordine e grado chiuse in applicazione al decreto ministeriale, tutte le educatrici degli asili nido della Città di Biella lavorano da casa in smart working. Dopo aver attivato e fatto esordio su Facebook attraverso la pagina «Nidi Città di Biella», da oggi il Nido si trasforma ed entra nelle case delle famiglie. A partire dai prossimi giorni le educatrici saranno impegnate a inviare innanzitutto mail, per annunciare alle famiglie le nuove modalità di contatto, dopodiché partiranno telefonate individuali, che le educatrici faranno dalle proprie case a tutti i bambini, intrattenendosi con loro.

Il passaggio successivo sarà ancora più importante, utilizzando piattaforme di messaggistica si creeranno delle “stanze virtuali”, che si apriranno per ospitare i bambini e le loro famiglie in alcuni momenti della giornata per interagire direttamente con le educatrici. Ci saranno “la stanza delle storie”, “la stanza della musica”, “la stanza delle meraviglie”, ognuna pronta ad accogliere i bambini e a riprendere il filo di quel percorso interrotto un mese fa.

Ha riscosso interesse l'elenco realizzato dal Comune di Biella e presente nella homepage del sito per informare la cittadinanza sulle attività commerciali cittadine di generi alimentari, ristoranti, pizzerie, farmacie, che effettuano consegna a domicilio in questo momento di emergenza. Ad oggi sono stati inseriti 76 esercizi di cui: 41 che provvedono a fare consegne di generi alimentari, 23 ristoranti o pizzerie e 12 farmacie o para-farmacie. L'elenco viene aggiornato quotidianamente in base alle richieste di inserimento che arrivano attraverso la mail: ufficiostampa@comune.biella.it.

Il servizio parte con il coordinamento dell’assessorato al Commercio e con la collaborazione di Confesercenti del Biellese e di Ascom Biella-Vercelli.