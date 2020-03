Anche Ebi tra i sostenitori degli Amici dell’Ospedale di Biella

L’associazione Ebi–Experience Biella Innovation ha donato 1500 euro a sostegno dell'ospedale di Biella per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

“E’ in momenti come questi, più che mai, che l’impegno e la collaborazione da parte di tutti diventano fondamentali per far fronte ad un’emergenza a livello nazionale. L’unione, adesso, può fare la differenza per la vita di molti di noi.”

Sono queste le parole dell’avvocato Nicola Maoret, presidente di Ebi, associazione che, nei giorni scorsi, si è unita ai numerosi enti, associazioni ed aziende del territorio per far sentire il proprio supporto a chi sta fronteggiando in prima linea l’emergenza da Covid-19, contribuendo alla raccolta fondi #DONOSALUTE organizzata dall’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella.

“In qualità di associazione del territorio e in virtù del profondo legame che abbiamo con esso, la scelta di fare una donazione all’Ospedale di Biella è stata quanto mai sentita e condivisa da tutti”, continua il Presidente Maoret.

Non possiamo che condividere questa iniziativa e ricordare che la raccolta fondi dell'associazione è aperta a chiunque voglia effettuare una donazione, mediante un bonifico (Iban IT56F0326844430052117928350), indicando nella causale "Donazione Covid-19" seguito da cognome, nome e codice fiscale del donante, oppure direttamente dal sito www.donosalute.it .