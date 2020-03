Coronavirus, la Provincia ridetermina le scadenze di appalti e concessioni

In applicazione del Decreto Legge n. 18 dello scorso 17 marzo, cosiddetto Cura Italia, che, all’art. 103 comma 1, prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, la Provincia di Biella ha rideterminato i termini di scadenza per la presentazione delle offerte relative agli appalti, concessioni ed interventi in essere alla data del 17 marzo.

Nello specifico, in relazione all'appalto dei lavori di ripristino al Km 0+400 della Strada Provinciale 114 Pratrivero-Portula, nel Comune di Valdilana a Trivero, l'offerta va presentata entro le 12 del 4 maggio. L'affidamento in concessione della gestione della struttura residenziale Casa di Riposo “Don Matteo Zanetto” di Ponderano sposta la scadenza di presentazione offerta dal 10 aprile alle 12 del 7 maggio. Infine, l'offerta per l’intervento di riqualificazione energetica della scuola comunale di Bioglio (sita in Via Vittorio Emanuele II n. 38) va presentata entro le 12 del 4 maggio (termine originario 10 aprile).

Le date delle prime sedute di gara saranno successivamente comunicate con apposito avviso che verrà pubblicato sul sito della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella.