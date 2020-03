Speciale coronavirus, con il dietologo Domenico Paris i consigli sull'alimentazione nei giorni di sosta forzata VIDEO

Metabolismo, alimentazione, salute e cattive abitudini: quanto incide l'alimentazione sul rischio di contagio e in che modo è possibile mantenere uno stile di vita sano in questo momento di emergenza? Questi i principali argomenti che Newsbiella ha trattato, tramite videochiamata, con il dietologo e medico estetico Domenico Paris.

"Quando siamo costretti a fare qualcosa, come in questo caso stare a casa, noia e nervosismo sono due meccanismi fondamentali per intraprendere cattive abitudini" spiega il dottor Paris. "Si inizia a mangiare un po' di più e in modo diverso trascurando la corretta alimentazione. Approfittiamo di questo periodo per dedicare più tempo ad un'alimentazione organizzata, sana e varia".

Ecco l'intervista completa: