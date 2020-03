Rosazza nei giorni del coronavirus, Delmastro: “Medicine e spesa a domicilio grazie alla Protezione civile di Campiglia” VIDEO

Come stanno affrontando l’emergenza coronavirus i diversi comuni del Biellese? Quali misure sono state adottate per contrastare le possibilità di contagio? E ancora, quale clima si respira in paese a fronte dei continui aggiornamenti in Regione e a Roma? Tutte queste domande e molte altre sono state rivolte al primo cittadino di Rosazza Francesca Delmastro che, in un’intervista video, ha fatto il punto della situazione in paese. “Nei giorni dell’emergenza permane in paese un senso di solidarietà – confida il sindaco – Per fare un esempio una nostra cittadina si è resa disponibile a fare una spesa collettiva consegnandola poi a più persone. Inoltre, grazie alla collaborazione del comune di Campiglia Cervo, è a disposizione la Protezione civile di Campiglia per portare a casa medicine e generi alimentati agli abitanti dell’Alta Valle del Cervo.