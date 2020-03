Coronavirus, La Vetta Running dona 2 mila euro all'ospedale. La corsa non solo per strada ma anche verso i portafogli

In questi giorni ci sono tante polemiche sui social all'indirizzo degli appassionati di corsa: i runner. Oggi gli atleti de La Vetta di Mongrando hanno dimostrato che la passione è anche cuore. "Ci siamo chiesti cosa potessimo fare in questo momento, cosa potessimo fare per mantenere vivo lo spirito di squadra, così da un'idea del nostro Pierbruno, abbiamo proposto ai nostri tesserati di devolvere una delle quote delle tante gare che non potevamo fare quest'anno a favore dell'Ospedale di Biella. E il risultato ha superato ogni nostra aspettativa. Questo è lo spirito di squadra che hanno i nostri runner. Abbiamo donato 2000 euro agli Amici dell'Ospedale di Biella per far fronte all'emergenza covid-19. Tutti assieme si può". Una breve nota della società sportiva La Vetta Running per testimoniare che la corsa non è solo sulle strade ma anche verso i portafogli per un piccolo gesto di solidarietà.