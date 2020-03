Coronavirus, Provincia di Biella: uffici chiusi apertura solo per attività indifferibili

Nota stampa della Provincia di Biella. "Il ricevimento del pubblico presso gli uffici di Provincia di Biella, fino al cessare dell'emergenza, sarà solo su appuntamento telefonico e solo per le attività indifferibili (vedi Decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 24 marzo 2020, allegato, Misure di attuazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020: apertura degli uffici al pubblico per le attività indifferibili).

Al gentile pubblico l'invito è quindi di utilizzare i canali telefonici per ogni tipo di richiesta o assistenza concernente l’attività lavorativa e di utilizzare la posta elettronica certificata per la trasmissione della documentazione.Per informazioni sui servizi e sulle attività degli uffici si può consultare il portale della Provincia di Biella www.provincia.biella.it

Per contatti e info: Centralino tel. 0158480611 e inoltre 0158480642 e 0158480631. Per l'invio di documentazione via PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Qualora si rendesse indispensabile e necessario recarsi di persona presso gli uffici provinciali si invitano i cittadini a contattare l’ufficio di riferimento e a prendere appuntamento in forma individuale".