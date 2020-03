Coronavirus, primo giorno di pagamento pensioni ma poche persone negli uffici postali

La gente sembra aver capito l'emergenza Coronavirus, almeno i pensionati che stamattina non hanno preso d'assalto i due punti di pagamento delle pensioni: sede centrale delle poste in via Pietro Micca e in piazza San Paolo di fianco alla stazione ferroviaria. Oggi 26 marzo le persone abilitate al ritiro rispondono ai cognomi dalla A alla B.

Oltre alle disposizioni impresse da Poste italiane ricordiamo che anche il comune di Biella per agevolare chi deve recarsi per il ritiro all’ufficio postale o in un istituto di credito ha attivato il servizio taxi dedicato agli Over 65 per questa necessità. Per chi è residente a Biella e deve spostarsi dalle frazioni o anche da una zona all’altra della città, c’è in vigore la tariffa comunale al costo di 7 euro andata e ritorno.

Prevenzione eventuali code. Da oggi volontari del Corpo AIB, squadra Biella Orso attivati dal Comune di Biella, saranno di fronte alle poste, via Pietro Micca e Stazione S. Paolo, per invitare le persone a stare distanti uno dall'altro. Inoltre in altri comuni, oltre allo stesso servizio per le poste, continua la consegna spesa o farmaci ai bisognosi sempre da volontari del corpo AIB.

Chi ritira le pensioni e in quali giorni. Poste italiane ha diramato le modalità per il ritiro negli uffici postali in base all'iniziale dei cognomi: dalla C alla D venerdì 27 marzo - dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo - dalla L alla O lunedì 30 marzo - dalla P alla R martedì 31 marzo e infine dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.