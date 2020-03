Coronavirus, le sedi chiuse al pubblico ma il lavoro di Arpa Piemonte continua

In ottemperanza al Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21.3.2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22.3.2020 si comunica che fino al 3 aprile tutte le sedi dell’Arpa Piemonte rimarranno chiuse al pubblico.

Nelle sedi la presenza del personale è ridotta al minimo ed in misura strettamente necessaria ad assicurare i servizi essenziali ed indifferibili da rendere in presenza relativamente alle attività di: vigilanza in situazioni indifferibili, in emergenza o su richiesta dell'autorità giudiziaria; laboratorio per analisi richieste dalle ASL, analisi di acque non differibili, analisi conseguenti ad interventi in emergenza, nonché attività per la produzione di soluzione igienizzante; monitoraggi ambientali previsti dalle normative europee, limitatamente alle attività indifferibili; vigilanza meteorologica e allertamento del rischio idrogeologico ed idraulico.

Vengono inoltre garantite le attività fornite al servizio sanitario regionale nell'ambito dell'emergenza in atto.Le attività dell’Agenzia che non richiedono la presenza in sede e/o sul territorio continuano ad essere svolte personale secondo le modalità previste dall’art. 87 del decreto legge 17.3.2020 n. 18 (smart working).