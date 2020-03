Coronavirus, il dottor Cavalotti fa il punto della situazione: “Contenimento sembra funzionare ma non abbassiamo la guardia” VIDEO

“Le manovre di contenimento sembrano funzionare ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia”. A sottolinearlo il medico di famiglia Alessandro Cavalotti che, in un video appello, ha fatto il punto della situazione attuale sull’emergenza coronavirus. “La curva di aumento dei contagi sta diventando meno ripida con il passare del tempo – spiega Cavalotti – Il rimanere a casa sta rallentando il propagarsi della malattia. Faccio i complimenti ai biellesi perché questi comportamenti responsabili ci aiutano tantissimo. Ma dovete resistere ancora un po’ perché la situazione non è risolta”.