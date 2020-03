Coronavirus, il comune di Donato distribuisce 200 mascherine in cotone riutilizzabili

Da ieri, 25 marzo, il comune di Donato ha iniziato la distribuzione gratuita di 200 mascherine in cotone, riutilizzabili, lavabili in lavatrice a 60° anche con candeggina. Vista la disponibilità limitata verranno distribuite a non più di una persona per famiglia residente, per i nuclei che ne sono privi. "Ci si rifà al buon senso di tutti - spiega il sindaco Desirèe Duoccio - affinché tutte le famiglie possano avere almeno una mascherina da utilizzare in caso di necessità". La distribuzione avverrà presso i negozi, la farmacia e la posta locali. Si ricorda che le mascherine sono in cotone naturale e canapa, non sono un presidio medico e non sono un dispositivo di protezione individuale.