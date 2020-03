Coronavirus, dalla Regione zero mascherine consegnate. Corradino: "Ci mancano disperatamente"

Si continua a navigare a vista. Dalla regione le mascherine non sono state consegnate a Biella. Eppure in una nota stampa gli assessori assicurano di averlo fatto in questi giorni passati LEGGI QUI. La richiesta portata avanti dal sindaco parlava di circa 30 mila unità. Ad oggi ancora nessuna protezione è giunta in città. "Le ho promesse e sono qua che sto aspettando -commenta Corradino-. Siamo messi male ma abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Ci siamo mossi anche come comune ordinandonr 4 mila ma anche quelle le stiamo ancora spettando. Ci mancano disperatamente, ci sono dei problemi".

Le mascherine, la cui consegna doveva essere fatta già da alcuni giorni, andranno distribuite alla popolazione, a qualche azienda in difficoltà nel reperirle, agli anziani e soprattutto agli operatori sanitari dell'ospedale e a quelli della Protezione Civile. "Chiedo alla Regione che ci venga incontro il prima possibile -conclude il sindaco-. Personalmente li ringrazio perchè so che stanno facendo il possibile ma arrivati a questo punto abbiamo bisogno della consegna. Proprio alle 12,20 l'assessore regionale Marnati ha risposto a un mio messaggio e mi ha assicurato che 'stanno arrivando'. Speriamo bene".