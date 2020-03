Coronavirus, campagna social anti Covid 19 dell'artista Paolo Barichello FOTO

"Questa la mia ultima opera COVID-19 per ora mai esposta al pubblico a causa delle restrizioni vigenti, utilizzata esclusivamente nei social per motivare al “Io resto a casa” e alla speranza e sfida “io resto a casa per Ora”. Queste le parole dell'artista Paolo Barichello nell'annunciare la campagna di sensibilizzazione sull'emergenza Coronavirus.

Si tratta di un blocco di cemento armato a forma di Terra con in rilievo gli stati tutti ugualmente contaminati da perni in acciaio rappresenta Coronavirus, il drammatico momento attuale che segnerà per sempre un periodo della vita di tutti. L’opera dal peso di 120 kg e sospesa al centro di una struttura metallica che delimita e rappresenta la distanza di sicurezza da mantenere tra Uomini e Donne per contenere ed evitare il contagio, a terra le bandiere delle Nazioni. "Con il mio lavoro -conclude Barichello- COVID-19 perde la sua 'Invisibilità', una delle sue grandi e pericolose caratteristiche, dando all’uomo maggiore consapevolezza della sua esistenza".